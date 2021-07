Vaccini, Biden: la disinformazione nei social sta 'uccidendo' le persone (Di venerdì 16 luglio 2021) I social network, come Facebook, 'stanno uccidendo le persone' consentendo la disinformazione sul vaccino contro il Covid - 19 sulle loro piattaforme. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 16 luglio 2021) Inetwork, come Facebook, 'stannole' consentendo lasul vaccino contro il Covid - 19 sulle loro piattaforme. Lo ha detto il presidente americano Joe, ...

Advertising

Adnkronos : #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non va… - SarnoRaffaele : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Biden: la disinformazione nei social sta 'uccidendo' le persone #joebiden - FinoGinofino : RT @Adnkronos: #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non vaccinati'.… - Max_883 : RT @Adnkronos: #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non vaccinati'.… - AndreaDianetti : RT @Adnkronos: #Vaccini, Biden contro i social: 'Uccidono la gente con la disinformazione. Unica pandemia che abbiamo è fra non vaccinati'.… -