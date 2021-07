Trasferimenti illeciti di minori: 2 anni di stop al mercato dello Spezia. "Siamo sorpresi" (Di venerdì 16 luglio 2021) La mercato bloccato per due stagioni per lo Spezia e multa di circa 460mila euro : è la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare della Fifa per infrazioni relative al trasferimento ... Leggi su lanazione (Di venerdì 16 luglio 2021) Labloccato per due stagioni per loe multa di circa 460mila euro : è la sanzione decisa dalla Commissione Disciplinare della Fifa per infrazioni relative al trasferimento ...

Advertising

infoitsport : Trasferimenti illeciti di minorenni, la Fifa blocca il mercato dello Spezia per due anni - statodelsud : Stop 2 anni a mercato Spezia per trasferimenti illeciti di minori - Pino__Merola : Stop 2 anni a mercato Spezia per trasferimenti illeciti di minori - NazioneLaSpezia : Trasferimenti illeciti di minori: 2 anni di stop al mercato dello Spezia. 'Siamo sorpresi' - AnsaLiguria : Trasferimenti illeciti minori,Fifa stop 2 anni mercato Spezia. Violazioni su giovanissimi, puniti altri due club li… -