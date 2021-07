Superlega: no al procedimento accelerato contro la Uefa. Le ultime (Di venerdì 16 luglio 2021) Superlega: no al procedimento accelerato contro la Uefa. I dettagli sulla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea La Corte di Giustizia dell’Unione europea non darà seguito a un procedimento accelerato dopo la denuncia della Superlega europea contro la Uefa. Il tribunale di Madrid aveva chiesto di verificare se l’organizzazione di Ceferin avesse violato il diritto sulla concorrenza dell’Ue bloccando i top club europei dalla creazione di una lega separatista. Ma la lettera della Corte di Giustizia, datata 8 ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 luglio 2021): no alla. I dettagli sulla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea La Corte di Giustizia dell’Unione europea non darà seguito a undopo la denuncia dellaeuropeala. Il tribunale di Madrid aveva chiesto di verificare se l’organizzazione di Ceferin avesse violato il diritto sulla concorrenza dell’Ue bloccando i top club europei dalla creazione di una lega separatista. Ma la lettera della Corte di Giustizia, datata 8 ...

