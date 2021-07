Studio internazionale sul Covid-19: chi ha disturbi di salute mentale ha probabilità più alta di morire (Di venerdì 16 luglio 2021) Le persone con disturbi di salute mentale hanno una probabilità più alta di morire per Covid-19. Problemi mentali preesistenti – in particolare disturbi psicotici, dell’umore, legati a uso di sostanze, disabilità intellettuali e disturbi dello sviluppo – possono infatti rappresentare un fattore di rischio per un decorso più grave dell’infezione da Sars-CoV-2. A confermare l’associazione è un team internazionale coordinato da Benedetta Vai e Mario Gennaro Mazza, dell’Unità di ricerca in Psichiatria e Psicobiologia clinica ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Le persone condihanno unapiùdiper-19. Problemi mentali preesistenti – in particolarepsicotici, dell’umore, legati a uso di sostanze, disabilità intellettuali edello sviluppo – possono infatti rappresentare un fattore di rischio per un decorso più grave dell’infezione da Sars-CoV-2. A confermare l’associazione è un teamcoordinato da Benedetta Vai e Mario Gennaro Mazza, dell’Unità di ricerca in Psichiatria e Psicobiologia clinica ...

Advertising

insalutenews : Mortalità per Covid-19, più alta nei pazienti con disturbi mentali. Lo rivela uno studio internazionale -… - laboescapes : Bando CRUI: 100 borse di studio a studenti con protezione internazionale - scade il 30 luglio 2021 - anna30048679 : ?? La cura, bisogna ritornare alla CURA!!! Studio internazionale, coordinato dai Professori @NovelliGnovelli e… - UnimiInnova : RT @LaStatale: ??Finanziato con 185 mln di euro il consorzio internazionale #UNITE4TB, di cui fa parte @LaStatale, per lo studio di nuovi f… - Mito_Therapy : RT @LaStatale: ??Finanziato con 185 mln di euro il consorzio internazionale #UNITE4TB, di cui fa parte @LaStatale, per lo studio di nuovi f… -