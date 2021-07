Paesi più a rischio Covid, la mappa aggiornata a luglio 2021: la situazione attuale nel mondo (Di venerdì 16 luglio 2021) È stata aggiornta la mappa epidemiologica dell’Unione Europea realizzata dall’Ecdc. Strumento utile per le restrizioni di viaggio all’interno dei confini europei, prevede tre colorazioni-verde, giallo e rosso- indicanti rispettivamente un grado crescente di rischio. I colori della mappa realizzata dall’Ecdc Tutto il territorio italiano è colorato di verde, colore che indica un rischio minore per il Coronavirus mentre peggiora la situazione nella penisola iberica: il Portogallo rimane rosso, anche la Spagna- Baleari e Canarie comprese- è rossa mentre i territori della Catalogna, Castilla y Leon e Navarra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 16 luglio 2021) È stata aggiornta laepidemiologica dell’Unione Europea realizzata dall’Ecdc. Strumento utile per le restrizioni di viaggio all’interno dei confini europei, prevede tre colorazioni-verde, giallo e rosso- indicanti rispettivamente un grado crescente di. I colori dellarealizzata dall’Ecdc Tutto il territorio italiano è colorato di verde, colore che indica unminore per il Coronavirus mentre peggiora lanella penisola iberica: il Portogallo rimane rosso, anche la Spagna- Baleari e Canarie comprese- è rossa mentre i territori della Catalogna, Castilla y Leon e Navarra ...

