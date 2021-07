Oggi 16 luglio preghiamo la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (Di venerdì 16 luglio 2021) In questo giorno, la Chiesa ricorda la Madonna, invocata dai fedeli col nome della Beata Vergine del Monte Carmelo. Il primo profeta d’Israele, Elia, dimorando sul Monte Carmelo, ebbe la visione della venuta della Vergine, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il Monte, portando la piOggia e salvando Israele dalla siccità. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 16 luglio 2021) In questo giorno, la Chiesa ricorda la Madonna, invocata dai fedeli col nome delladel. Il primo profeta d’Israele, Elia, dimorando sul, ebbe la visione della venuta della, che si alzava come una piccola nube dalla terra verso il, portando la pia e salvando Israele dalla siccità. L'articolo proviene da La Luce di

