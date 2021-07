Nazionale | Mattarella conferisce onorificenze a giocatori e staff per la vittoria dell’Europeo

(Di venerdì 16 luglio 2021) In merito al successo ottenuto in Euro2020, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito di sua iniziativa,aie allodella. Questa la nota pubblicata sul sito sel Quirinale: “Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha conferito “motu proprio”dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana aie allodellain segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spiritoche hanno animato la ...

Il Presidente Mattarella conferisce onorificenze ai giocatori e allo staff della Nazionale

Sergio Mattarella, ha conferito "motu proprio" onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai giocatori e allo staff della Nazionale in segno di riconoscimento dei valori sportivi e dello spirito che hanno animato la squadra. Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce una speciale onorificenza a Roberto Mancini e Gianluca Vialli.