Morte Libero De Rienzo, aperto fascicolo: disposta autopsia (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ stato aperto un fascicolo a piazzale Clodio sulla Morte dell’attore Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma. A quanto si apprende il pm ha disposto l’autopsia che dovrà accertare le cause della Morte. L’attore napoletano aveva 44 anni. A dare l’allarme un amico. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, da cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni. De Rienzo aveva cominciato la sua carriera seguendo le orme del padre Fiore De Rienzo, aiuto regista di Citto Maselli e ha legato il suo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) E’ statouna piazzale Clodio sulladell’attoreDe, trovato senza vita nella sua casa in zona Madonna del Riposo a Roma. A quanto si apprende il pm ha disposto l’che dovrà accertare le cause della. L’attore napoletano aveva 44 anni. A dare l’allarme un amico. Era sposato con la costumista Marcella Mosca, da cui aveva avuto due figli di 6 e 2 anni. Deaveva cominciato la sua carriera seguendo le orme del padre Fiore De, aiuto regista di Citto Maselli e ha legato il suo ...

Advertising

MiC_Italia : #Cinema, il ministro @dariofrance: «La notizia della morte improvvisa di Libero De Rienzo è terribile e ci lascia t… - Tg3web : Sconcerto nel mondo del cinema italiano per la morte improvvisa, a 44 anni, dell'attore Libero De Rienzo. Vincitore… - ciropellegrino : Morte #LiberoDeRienzo, Paolo Siani, “Addio Picchio, hai messo l’anima nel film su Giancarlo” - carlomannaro : RT @Tg3web: Sconcerto nel mondo del cinema italiano per la morte improvvisa, a 44 anni, dell'attore Libero De Rienzo. Vincitore del David d… - ScyllaC : #LiberoDeRienzo non so perché mi era caro. Incontrato in un bar di Monti uno strano pomeriggio. Era bravo, diverso… -