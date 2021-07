Michelle Hunziker choc: “Ricatti sessuali in cambio di ingaggi” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo nasconde numerose insidie. Lo sa bene Michelle Hunziker che in una intervista rilasciata tra le pagine di Chi Magazine firmata dalla bravissima Azzurra Della Penna ha parlato delle avances ricevute, e sempre rimandate al mittente, per fare carriera. Michelle Hunziker choc: “Ricatti sessuali in cambio di lavoro” C’erano persone che mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 16 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo nasconde numerose insidie. Lo sa beneche in una intervista rilasciata tra le pagine di Chi Magazine firmata dalla bravissima Azzurra Della Penna ha parlato delle avances ricevute, e sempre rimandate al mittente, per fare carriera.: “indi lavoro” C’erano persone che mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Novella_2000 : Michelle Hunziker aggredita da un uomo: “Cercava di sfondare la porta, avevo un coltello in mano” - blogtivvu : Michelle Hunziker choc: “Ricatti sessuali in cambio di ingaggi” - GiuseppeporroIt : 'Mi sono trovata seduta sul letto con un coltello in mano a...', il racconto choc di Michelle Hunziker… - zazoomblog : Il racconto shock di Michelle Hunziker: “Sono una sopravvissuta ero pronta con i coltello in mano” - #racconto… -