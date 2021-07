Maria De Filippi preoccupata per il figlio | “Si è lasciato | brutta batosta”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Nel corso della sua ultima intervista rilasciata al settimanale “Oggi” in edicola questa settimana,Deha parlato diffusamente dei suoi programmi televisivi ma anche della sua vita privata. In particolar modo, si è sbottonata su suoGabriele Costanzo, cosa che fa abbastanza raramente, visto quanto tiene al suo privato. E ha rivelato che il ragazzo è tornato single. IldiDeè tornato single Nel 2019 Gabriele Costanzo,adottivo diDee Maurizio Costanzo, si è fidanzato con una ...

... a causa delle chiusure dovute al Covid, e ha deciso di rimettersi in gioco anche in campo sentimentale, tornando nel programma condotto daDela scorsa primavera. Ora, Ida Platano si è ...E in questa occasione il marito diDeha domandato a Tommaso Zorzi quali sono i suoi piani per questa Estate. A quel punto il fidanzato di Tommaso Stanzani non ha fatto mistero che al ...Maria De Filippi figlio: la conduttrice parla del figlio e della crisi che a causa del lockdown l'ha portato a concludere la sua relazione d'amore.Gemma Galgani è uscita allo scoperto sul magazine di Uomini e Donne circa il suo futuro in trasmissione e tantissime altre cose ...