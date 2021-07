Lutto ad Avellino per la scomparsa di Mirosa Magnotti

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonel mondo dello sport e dell’associazionismo in Irpinia. Nella notte e’ morta. Punto di riferimento per il mondo della pallacanestro in Irpinia. Impegnata nel sociale e nelle pubbliche relazioni. Lo scorso novembre ha inaugurato tre panchine rosse in pieno centro città visto la sua presidenza con l’ACTO Campania, contro la violenza sulle donne. L’ultimo saluto disi terrà sabato mattina, alle 10, nella chiesa di San Ciro, ad. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

