L’indice Rt è tornato a salire | così come i casi | ma Speranza spiega che ‘sul colore’ inciderà il tasso dei ricoveri

"In una fase caratterizzata da un livello importante di vaccinazione contro il Covid, è ragionevole che nei cambi di colore e nelle conseguenti misure di contenimento pesi di più il tasso di ospedalizzazione rispetto agli altri indicatori". Dunque, spiega il ministro della Salute in un momento di pausa della riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena Ue, "peserà di più il tasso dei ricoveri". Cabina di regia: "Questa settimana L'indice Rt è salito a 0.91. Il precedente registrato era 0,66"

