Incendio all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli | le gradinate in legno divorate dalle fiamme – Il video

Si è sviluppato intorno alle 16 del pomeriggio di oggi, 16 luglio, un Incendio all'interno dell'anfiteatro Flavio di Pozzuoli, uno dei siti archeologici più noti e meglio conservati al mondo. Secondo le prime ricostruzioni, l'Incendio sarebbe divampato dopo che alcune sterpaglie hanno preso fuoco. Le fiamme, poi, si sarebbero via via propagate sulle gradinate in legno. Inutile l'intervento del personale in servizio, che non riuscendo a controllare l'Incendio, ha richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. Le fiamme non sarebbero state ancora ...

