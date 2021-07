Il salto dal ponte più alto del mondo su uno skateboard è da brividi (Di venerdì 16 luglio 2021) Jumaidee Elias sopra uno skateboard si è si lanciato dal ponte più alto del mondo e si è fatto un video e scendeva lungo un binario sul viadotto di Millau, nel sud della Francia, prima di tuffarsi nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Jumaidee Elias sopra unosi è si lanciato dalpiùdele si è fatto un video e scendeva lungo un binario sul viadotto di Millau, nel sud della Francia, prima di tuffarsi nel ...

Advertising

margheritamini3 : RT @PoliticaPerJedi: La fascia d’età di Salvini in Lombardia poteva vaccinarsi dal 20 maggio. Lui non si è ancora vaccinato e dichiara “asp… - simone_foresti : RT @PoliticaPerJedi: La fascia d’età di Salvini in Lombardia poteva vaccinarsi dal 20 maggio. Lui non si è ancora vaccinato e dichiara “asp… - stefanoruggier4 : RT @APIOfficial1: Continua la collaborazione con @ItaliaaTavola. Uno speciale sulla molluschicoltura #AcquacolturaSostenibile dal mondo pro… - giorgioA : RT @PoliticaPerJedi: La fascia d’età di Salvini in Lombardia poteva vaccinarsi dal 20 maggio. Lui non si è ancora vaccinato e dichiara “asp… - katun79 : RT @PoliticaPerJedi: La fascia d’età di Salvini in Lombardia poteva vaccinarsi dal 20 maggio. Lui non si è ancora vaccinato e dichiara “asp… -