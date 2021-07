I 300 studenti bloccati a Dubai quando e come rientreranno?

(Di venerdì 16 luglio 2021) Potranno tornare in Italia solo quando saranno tutti negativi. Le autorità degli Emirati Arabi hanno deciso che i circa 300 ragazzi italiani bloccati a Dubai (dei quali circa il 70-80% positivi al coronavirus) – che avevano appena terminato una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con il tour operator Accademia Britannica – partiranno tutti insieme: anche i pochi che non sono mai risultati positivi, quindi, dovranno attendere la negativizzazione degli altri.

Centinaia di ragazzi italiani bloccati in quarantena nelle località estere di vacanza: sono bloccati a Dubai. Casi analoghi anche in Grecia e a Malta... ma il bilancio resta solo parziale in quanto vi sono più di 1.000 persone che risultano essere bloccate. Non si placano le polemiche per i 300 figli di dipendenti Inps fermati dal Covid: in oltre 200 positivi al tampone.