“Don’t wait up”, il nuovo brano esplosivo di Shakira [VIDEO] (Di venerdì 16 luglio 2021) Da oggi disponibile in digitale, in radio dal 23 luglio. Il VIDEOclip è stato girato sull’isola di Tenerife nell’arcipelago delle Canarie, località turistica famosa per i suoi paesaggi mozzafiato La superstar colombiana di fama internazionale vincitrice di numerosi Grammy e Latin Grammy Awards Shakira, torna con “Don’t wait up” (Sony Music) il nuovo esplosivo singolo da oggi disponibile in digitale (dontwaitup.lnk.to/Shakira) e in rotazione radiofonica da venerdì 23 luglio. Il brano, scritto da Ian Kirkpatrick e Emily Warren, è un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 16 luglio 2021) Da oggi disponibile in digitale, in radio dal 23 luglio. Ilclip è stato girato sull’isola di Tenerife nell’arcipelago delle Canarie, località turistica famosa per i suoi paesaggi mozzafiato La superstar colombiana di fama internazionale vincitrice di numerosi Grammy e Latin Grammy Awards, torna con “up” (Sony Music) ilsingolo da oggi disponibile in digitale (dontup.lnk.to/) e in rotazione radiofonica da venerdì 23 luglio. Il, scritto da Ian Kirkpatrick e Emily Warren, è un ...

RadioClodia : SHAKIRA torna con il nuovo esplosivo singolo “DON’T WAIT UP” - SkyTG24 : Shakira, Don't Wait Up: il nuovo singolo esce venerdì - DrApocalypse : #Shakira è tornata, ecco Don't Wait Up - audio - ricfaio : RT @ShakiraItalia__: Don’t Wait Up! Il nuovo singolo di Shakira è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip, girato… - FrancescoShak : RT @ShakiraItalia__: Don’t Wait Up! Il nuovo singolo di Shakira è disponibile ora su tutte le piattaforme digitali. Il videoclip, girato… -

Ultime Notizie dalla rete : Don’t wait Ariana Grande cuore d'oro: dona 1 milione di dollari per aiutare i fan che hanno bisogno di terapie Notizie Musica