Come arginare le infezioni correlate all'assistenza? “Programmazione, risorse adeguate e personale dedicato” (Di venerdì 16 luglio 2021) (Napoli 16 luglio 2021) - Napoli 16 luglio 2021 - Quando si parla di antimicrobicoresistenza, i programmi di prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, così Come la ricerca di nuove terapie per arginare il fenomeno. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) (Napoli 16 luglio 2021) - Napoli 16 luglio 2021 - Quando si parla di antimicrobicoresistenza, i programmi di prevenzione sono indispensabili per limitare il fenomeno, cosìla ricerca di nuove terapie peril fenomeno. Le tempistiche di realizzazione, approvazione, accesso e disponibilità per un nuovo antibiotico sono un percorso ad ostacoli e vi è la tendenza ad utilizzare i nuovi antibiotici soltanto dopo altre terapie impiegate da anni e di cui si conoscono gli effetti collaterali. Anche in tema di sostenibilità si potrebbero evitare i costi (diretti sanitari e indiretti) legati sia a ritardi di accesso alle nuove terapie che a scelte ...

Advertising

inotg_inot59 : @Highlan37740738 @Santy86089940 @il_brigante07 @Gianmar26145917 @RobertaSch7 Da come scrivi mi sembra ti chiedo scu… - Cosi49Cosimo : @EnzoQuareEQ7 @sanghi47 @lucatelese che c'era una pandemia in atto e non avevamo alcuna misura di prevenzione, i va… - giannettimarco : #GovernoDeiMigliori se c'è e non c'è, dimostrartelo facendo politiche sociali serie! Rivedendo ogni forma di welfar… - DimitriDeVita : RT @MichelangeloCat: “Come può uno scoglio Arginare il mare Anche se non voglio Torno già a volare Le distese azzurre E le… - Tagota14 : RT @MichelangeloCat: “Come può uno scoglio Arginare il mare Anche se non voglio Torno già a volare Le distese azzurre E le… -