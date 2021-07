Advertising

SkyTG24 : Cinema, morto a Roma l'attore Libero De Rienzo: aveva 44 anni - fanpage : È morto #LiberoDeRienzo, aveva interpretato Giancarlo Siani in 'Fortapasc'. Stroncato a 44 anni da un infarto - Agenzia_Ansa : Morto l'attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni #ANSA - moviestruckers : #LiberoDeRienzo è morto: addio all’attore di Fortapàsc e Smetto quando voglio - ilmamilio : Lutto nel mondo del cinema: è morto Libero De Rienzo. Aveva 44 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema morto

stato trovatoin casa. Aveva 44 anni l'attore napoletano Libero De Rienzo . Un amico, preoccupato per via ... Libero aveva seguito le orme del padre, la via del, con successo: David di ..., il dolore di Vanessa Incontrada: ' Sono senza fiato, le lacrime scendono senza fermarsi... '. A pochi minuti dalla notizia della morte dell'attore - stroncato da un infarto in casa a 44 anni - ...Il Ministro della Cultura Dario Franceschini: “La notizia della morte improvvisa di Libero Di Rienzo è terribile e ci lascia tutti senza parole. Perdiamo un giovane talento, un protagonista del cinema ...È morto Libero De Rienzo, fu Giancarlo Siani in Fortapasc: aveva 44 anni È morto Libero De Rienzo, l'attore aveva 44 anni. È morto stroncato da un infarto, come rivela la famiglia. Attore generazional ...