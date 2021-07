Calabria, tutto pronto per l’ottavo round del Campionato Italiano Velocità Montagna: le date e il programma (Di venerdì 16 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 16 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

mariocalabresi : 'Sono tornato in #Calabria per raccontare storie di persone bellissime, che meritano il nostro sforzo di non cadere… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Lavori in Fiera, il Cga ribalta tutto: l'appalto va alla Jonica) è stato pubblicato su: Tempo S… - anna30048679 : @autocostruttore Capito si. Ogni volta che chiami l'INPS devi fare 1000 tentativi e poi...devi chiamare altri uffic… - BetrugerW : @colacig @LeonardoMelii @LouGirardiReal A noi mancavano Ibra, the, beccaner, rebic, Calabria. Voi? Bastava mancasse… - sheluvchia : RT @lousfviry: mi manca l’inverno a stare sotto le coperte tutto il giorno aspettando che nevichi anche se so che non nevicherà mai perché… -