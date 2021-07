Cagliari | senti Joao Pedro | “Resto a vita Mercato? Il mio ruolo è gestire lo spogliatoio”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 luglio 2021), capitano del, ha fatto il punto della situazione in casa sarda rispondendo alle domande dei giornalisti preal ritiro di Pejo. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: Suldi ‘bandiera’ del“Otto anni sono tanti nel calcio di oggi, mi fa piacere essere qui perché questo periodo mi ha visto sempre protagonista e non è mai facile. Mio padre? Da appassionato del calcio mi fa tanti complimenti, sono contento perché ho trovato il mio equilibrio in una squadra giusta”. Sul bottino personale delle ultime stagioni “Sono orgoglioso di me, anche perché non ...