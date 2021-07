Buon compleanno Angela Merkel | Antonio Decaro…

(Di sabato 17 luglio 2021) …Padre Eligio, Donald Sutherland, Guido Calvi, Alfredo Mantica, Corrado Clini, David Hasselhoff, Francesca Marciano, Valentina Aprea, Angelo Cannavacciuolo, Fabio dal Zotto, Andrea Mandorlini, Ignazio Angioni, Jaap Stam, Claudio Lopez, Valentino Gallo, Lukas Rifesser, Jessica Morlacchi, Silvano Chesani, Silvia Olari, Michela Moioli, Nicole Terlenghi… Oggi 17 luglio compiono gli anni: Gaetano Vellani, ex calciatore; Rinaldo Cappellini, ex calciatore; Padre Eligio (Angelo Gelmini), presbitero; Bruno di Porto, storico; Anna Montinari, attrice, modella; Donald Sutherland, attore; Giuliano Berretta, dirigente d’azienda; Guido Calvi, avvocato, politico; Vasco Dugini, ex calciatore; Gian ...

Advertising

juventusfc : Buon compleanno, @divaio9! ?????? #ForzaJuve - teatrolafenice : ??Buon compleanno a Maria Agresta che ascoltiamo qui nella celeberrima 'O mio babbino caro' dal Gianni Schicchi di G… - juventusfc : 3??0?? candeline per il nostro @2DaniLuiz! ?? TANTI AUGURI! ?? - venuziee : RT @stefaniaswh0re: BUON COMPLEANNO STEFANIA!! vieni da un lungo viaggio e hai superato così tante cose, ti meriti tutto nella vita e te lo… - Spampi_DSavre : RT @dimoraess: buon compleanno alla mia ragazza preferita <3 @spampistefania te amo? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

LaVoce del popolo

Agli auguri dida parte di tutti i nipoti della sigora Lina si unisce anche tutta l'Amministrazione Comunale di Lusia. La nipote Katia ricorda così l'amata zia : 'Lina è nata il 10 ...Il messaggio apparso sul profilo Instagram di Paola Turci è eloquente: 'amore mio ', scrive la cantante. Non è rivolto ad un destinatario particolare, o almeno così sembra. La realtà ...Paola Turci allo scoperto: per una donna che non è più misteriosa. Il dettaglio: è lei Sebbene alcune cicatrici siano ancora evidenti, oggi Paola Turci gode di ottima salute e, nonostante le ...(Caffeina Magazine) Un messaggio privo di un tag destinatario, ma gli utenti non hanno potuto fare a meno di notare che proprio oggi ricorre il compleanno di Francesca Pascale. Così Paola Turci oggi ...