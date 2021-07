Real Madrid, Ancelotti: “Isco? Ha vinto tutto e ha ancora voglia e fame” (Di giovedì 15 luglio 2021) Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di Isco: lo spagnolo è un obiettivo di mercato del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 luglio 2021), allenatore del, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato di: lo spagnolo è un obiettivo di mercato del Milan

Advertising

ZZiliani : La #Waterloo della #Superlega continua. La Corte di Giustizia UE ha respinto, in data 8 luglio, il ricorso del giud… - AndreaBricchi77 : Giustamente Luca Toni, da direttore generale del Real Madrid, spiega a tutti come ci si deve comportare. Che è com… - PietroMazzara : Le amichevoli estive del #Milan 17 luglio: Milan-Pro Sesto (Milanello, porte chiuse) 31 luglio: Nizza-Milan 4 agos… - Lodamarco1 : RT @DiMarzio: #RealMadrid, #Ancelotti loda i veterani e aggiunge: 'Ho visto qualità nei giovani' - MatteoDilibert3 : RT @ZZiliani: La #Waterloo della #Superlega continua. La Corte di Giustizia UE ha respinto, in data 8 luglio, il ricorso del giudice ultrà… -