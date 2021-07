Rai, Fuortes-Soldi confermati dal Cdm. 5s costretti a ingoiare un altro rospo (Di giovedì 15 luglio 2021) La mossa in anticipo di Mario Draghi, che la settimana scorsa di concerto con il ministro dell’Economia Daniele Franco ha scoperto le carte sul rinnovo del Cda Rai, ha spiazzato quasi tutti i partiti. Dal Parlamento la partita si sarebbe volentieri posticipata, ma il premier non era dello stesso avviso: dopo l’annuncio, oggi il Consiglio dei ministri ha proceduto alle nomine di Carlo Fuortes come amministratore delegato e di Marinella Soldi in qualità di presidente. A quest’ultima serviranno ora i due terzi dei voti in Commissione di vigilanza per ottenere l’incarico. I 5 stelle mugugnano, ventilando il rischio di responsabilità sull’indagine che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) La mossa in anticipo di Mario Draghi, che la settimana scorsa di concerto con il ministro dell’Economia Daniele Franco ha scoperto le carte sul rinnovo del Cda Rai, ha spiazzato quasi tutti i partiti. Dal Parlamento la partita si sarebbe volentieri posticipata, ma il premier non era dello stesso avviso: dopo l’annuncio, oggi il Consiglio dei ministri ha proceduto alle nomine di Carlocome amministratore delegato e di Marinellain qualità di presidente. A quest’ultima serviranno ora i due terzi dei voti in Commissione di vigilanza per ottenere l’incarico. I 5 stelle mugugnano, ventilando il rischio di responsabilità sull’indagine che ha ...

