Questa destra che accarezza le libertà civili quando si parla di vaccini è un bluff (Di giovedì 15 luglio 2021) La protesta di destra contro i vaccini manca di coraggio. Non prende mai la via diretta, colpisce sempre di sponda, ha l’aria e la debolezza di una scusa. Dice che l’obbligo di vaccino e i suoi surrogati, come il pass vaccinale per chi vuole andare al cinema o salire in treno annunciato in Francia, sarebbero un problema per la libertà. Dice che si aprirebbe una questione “costituzionale”. Dice che si va verso la società orwelliana. Sappiamo tutti che il motivo delle proteste non è quello. C’è una vasta fetta di pubblico e quindi anche di elettori che vive in una realtà alternativa dove i vaccini sono un complotto ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 luglio 2021) La protesta dicontro imanca di coraggio. Non prende mai la via diretta, colpisce sempre di sponda, ha l’aria e la debolezza di una scusa. Dice che l’obbligo di vaccino e i suoi surrogati, come il pass vaccinale per chi vuole andare al cinema o salire in treno annunciato in Francia, sarebbero un problema per la. Dice che si aprirebbe una questione “costituzionale”. Dice che si va verso la società orwelliana. Sappiamo tutti che il motivo delle proteste non è quello. C’è una vasta fetta di pubblico e quindi anche di elettori che vive in una realtà alternativa dove isono un complotto ...

