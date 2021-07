Omofobia | Ronzulli | ' con disponibilità a confronto avremmo già legge'

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug (Adnkronos) - "Se si vuole davvero approvare unache tuteli chi è vittima di violenza, odio e discriminazioni omofobe non c'è altra strada che ripartire da un tavolo diper superare le criticità del ddl Zan. Noi ci siamo, chiediamo da mesi un dibattito vero e non solo di facciata per giungere a un testo condiviso, senza il quale sinistra e Movimento 5 Stelle dovranno assumersi la responsabilità di aver affossato lacon le loro forzature". Lo dice Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, in ...

...di continuare a cercare una mediazione per approvare una legge condivisa contro l'. Si ... ha commentato in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia. Il ...Il centrodestra, infatti, vorrebbe limare il testo (con la senatrice forzista Liciache, in un' intervista a Open, definisce il ddl Zan "un pasticcio") mentre Pd, Leu e M5s vorrebbero ...Roma, 15 lug "Se si vuole davvero approvare una legge che tuteli chi è vittima di violenza, odio e discriminazioni omofobe non c'è altra strada che ripartire da ...Il ddl Zan è approdato in aula al Senato. Iv e Lega sono per modificarlo. Ieri ai due partiti è arrivato un avvertimento. I mittenti sono le procure ...