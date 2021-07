Nba Finals, Milwaukee batte Phoenix 109-103 e completa la rimonta (Di giovedì 15 luglio 2021) Ai Suns non bastano i 42 punti di Booker per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Le Nba Finals tornano a Phoenix Dopo i due successi casalinghi di Phoenix, il fattore campo è ancora decisivo in queste Nba Finals 2021. Milwaukee vince gara-4 ripristinando la parità nella serie allungandola almeno sino a gara-6. La gara di questa notte è stata di certo la più bella e combattuta di tutta la serie con le due squadre, per la prima volta, arrivate punto a punto nei minuti finali della sfida. Il momento decisivo arriva ad 1:23 dalla sirena del quarto quarto quando, sul punteggio di 101-99 per i ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Ai Suns non bastano i 42 punti di Booker per evitare la seconda sconfitta consecutiva. Le Nbatornano aDopo i due successi casalinghi di, il fattore campo è ancora decisivo in queste Nba2021.vince gara-4 ripristinando la parità nella serie allungandola almeno sino a gara-6. La gara di questa notte è stata di certo la più bella e combattuta di tutta la serie con le due squadre, per la prima volta, arrivate punto a punto nei minuti finali della sfida. Il momento decisivo arriva ad 1:23 dalla sirena del quarto quarto quando, sul punteggio di 101-99 per i ...

