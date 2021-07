**Musica: Codacons, 'Fedez ci denuncia per stalking? Siamo al lavoro su maxi querela'** (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Siamo felici dell'annuncio di Fedez di una querela contro di noi. Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge al Codacons e che fomentano odio sul web". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente del Codacons Carlo Rienzi che risponde così all'annuncio social, da parte del rapper, di voler querelare l'associazione per "stalking giudiziario". "Il Codacons -prosegue Rienzi- è colpevole a suo dire di 'lesa maestà' per aver osato criticarlo per alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "felici dell'annuncio didi unacontro di noi. Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie e gli insulti che periodicamente rivolge ale che fomentano odio sul web". Ad affermarlo all'Adnkronos è il presidente delCarlo Rienzi che risponde così all'annuncio social, da parte del rapper, di volerre l'associazione per "giudiziario". "Il-prosegue Rienzi- è colpevole a suo dire di 'lesa maestà' per aver osato criticarlo per alcuni ...

