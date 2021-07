Ma davvero Draghi ha detto “con la Coppa possono fare quello che vogliono”? (Di giovedì 15 luglio 2021) La storia del pullman scoperto per le vie del centro di Roma con a bordo i campioni d’Europa della nostra Nazionale di calcio (e con Matteo Berrettini) diventa ogni giorno di più un giallo. Un rimbalzo di responsabilità e di accuse che, nei giorni scorsi, hanno coinvolto anche alcuni calciatori di peso del gruppo azzurro. Il prefetto di Roma ha detto che quella festa era stata vietata, ma la Figc ha detto che il tutto era stato avallato dalle istituzioni. E oggi si parla addirittura di una frase pronunciata da Mario Draghi che, però, è stata già smentita da Palazzo Chigi. Draghi ha veramente detto “con la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) La storia del pullman scoperto per le vie del centro di Roma con a bordo i campioni d’Europa della nostra Nazionale di calcio (e con Matteo Berrettini) diventa ogni giorno di più un giallo. Un rimbalzo di responsabilità e di accuse che, nei giorni scorsi, hanno coinvolto anche alcuni calciatori di peso del gruppo azzurro. Il prefetto di Roma hache quella festa era stata vietata, ma la Figc hache il tutto era stato avallato dalle istituzioni. E oggi si parla addirittura di una frase pronunciata da Marioche, però, è stata già smentita da Palazzo Chigi.ha veramente“con la ...

