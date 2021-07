Lecce | un incendio distrugge masseria tra Acquarica e Presicce

(Di giovedì 15 luglio 2021)- Un, sulle cui cause sono in corso indagini, ha completamente distrutto unasita nella campagna tra, nelse, in contrada Conche. Le fiamme hanno ...

Advertising

TeleAppula : Vasto incendio a Maratea (PZ) (VIDEO) - TeleAppula : Incendio sul Gargano: rientrate in casa famiglie evacuate - TeleAppula : Paura tra i turisti sul Gargano per un vasto incendio - PugliaStream : Salento, un incendio incenerisce 200 ulivi ormai secchi: il panorama lungo le provinciali sembra un cimitero -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce incendio

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Un, sulle cui cause sono in corso indagini, ha completamente distrutto una masseria sita nella campagna tra Acquarica e Presicce, nel Leccese, in contrada Conche. Le fiamme hanno ...PRESICCE - ACQUARICA () - Vastonella periferia di Presicce - Acquarica, in località Acquarica. Le fiamme sono divampate intorno alle 15 e hanno distrutto due fienili collocati in un terreno di una masseria ...Lecce - Un incendio, sulle cui cause sono in corso indagini, ha completamente distrutto una masseria sita nella campagna tra Acquarica e Presicce, nel Leccese, in contrada Conche. Le fiamme hanno deva ...I fatti sono avvenuti questa mattina a Lecce. La conducente di 55 anni della Fiat Punto ha ingranato la prima anziché la retromarcia.