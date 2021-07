Le nozze di Bernardeschi scatenano i rumor: cosa c'è tra sua moglie e Sarah? (Di giovedì 15 luglio 2021) Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio: Sarah Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovamente parlare di sé dopo 10 anni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Dai baci saffici nella Casa alla lite per il matrimonio:Nile e Veronica Ciardi sono riuscite a far nuovamente parlare di sé dopo 10 anni

Advertising

infoitsport : Veronica Ciardi, le nozze con Bernardeschi e l'addio alla passione per la Nile: 'Neanche invitata' - IOdonna : Non sono passate nemmeno 48 ore tra la partita che ha decretato l'Italia campione d'Europa 2021 e le nozze dell'att… - infoitcultura : Veronica Ciardi, le nozze con Bernardeschi e l'addio alla passione per la Nile: 'Neanche invitata' - infoitcultura : Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, le nozze e l'annuncio sulla figlia - infoitcultura : Nozze Bernardeschi-Veronica, Sarah Nile non invitata: il durissimo sfogo -