Il Pd e la linea attendista. «Vediamo cosa fa la Lega» (Di giovedì 15 luglio 2021) «Aspettiamo di vedere se vince Salvini o se vince Pillon. C'è tempo, visto che con i decreti in scadenza prima di settembre-ottobre non si vota niente». Se si dovesse sintetizzare l'esito del dibattito di ieri mattina tra i senatori del Pd su come uscire da quel vicolo cieco che è diventato il ddl Zan, «civile ma sostenuto» dice qualcuno dei presenti, questa sarebbe la formula adeguata. LA RIUNIONE era convocata per discutere delle missioni internazionali ma inevitabilmente si parla molto, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

