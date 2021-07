Euro 2020, igienista Signorelli: “Precedente festa Inter fa ben sperare su rischi ridotti all’aperto” (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quanto peserà sull’epidemia la festa azzurra? Non possiamo che vederlo 2 settimane e mezzo dopo l’evento”. Con queste parole il virologo Carlo Signorelli, igienista dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano è Intervenuto all’Adnkronos riguardo alla festa dopo il trionfo della Nazionale di calcio a Euro 2020. “Ormai lo sappiamo, questi sono i tempi di incubazione. Teniamo conto che la curva è già in crescita adesso e che quindi siamo già in una fase di ascesa, per fortuna solo quella di nuove infezioni e non quella di casi gravi – ha continuato – . Teniamo anche conto ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) “Quanto peserà sull’epidemia laazzurra? Non possiamo che vederlo 2 settimane e mezzo dopo l’evento”. Con queste parole il virologo Carlodell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano èvenuto all’Adnkronos riguardo alladopo il trionfo della Nazionale di calcio a. “Ormai lo sappiamo, questi sono i tempi di incubazione. Teniamo conto che la curva è già in crescita adesso e che quindi siamo già in una fase di ascesa, per fortuna solo quella di nuove infezioni e non quella di casi gravi – ha continuato – . Teniamo anche conto ...

Advertising

AbdulazizTF : Oggi, sono stato molto onorato di incontrare l'Ambasciatore dell'Italia Roberto Cantone, e non vediamo l'ora di lav… - EURO2020 : ?? ???????????????? ??’???????????? ?? ???? Congratulations Italy, EURO 2020 winners ?????? @azzurri | #ITA | #EURO2020 - SkySport : ?? ITALIA DI MANCINI CAMPIONE ? Tutti i gol degli Azzurri ad Euro 2020 ?? Fabio Caressa e Beppe Bergomi ?… - walter19563 : RT @Libero_official: #Euro2020, dall'#Inghilterra l'#Economist attacca l'#Italia: 'Non avete neri in squadra, non siete campioni d'Europa'… - MariMario1 : RT @Libero_official: Il pullman azzurro a Roma, #Bonucci risponde al prefetto #Piantedosi e ai ministri #Speranza e #Lamorgese: 'Molto ital… -