Djokovic | campione dal cuore d’oro | salva la chiesa dedicata alla Madre di Dio

(Di giovedì 15 luglio 2021) Novakvincitore di Wimbledon, è un, dentro e fuori dal campo, il suo gesto per amore del suo popolo e della Madonna lo conferma. “Prima di essere un atleta sono un cristiano ortodosso”, ha dichiarato l’atleta, da pocodi Wimbledon dopo dopo avere vinto in finale contro l’italiano Matteo Berrettini. Una frase L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Io e Matteo ci stimolavamo a vicenda, merita il successo perché è unvero e potrà ... Non sono stato bravo a gestire determinate pressioni, è qualcosa di innato, come dice, bisogna ......da Matteo Berrettini che ha così conquistato la prima finale di sempre per un italiano (finendo battuto da Novakin quattro set al termine di un match appassionante). L azzurro e il...Promossi e bocciati dell'unico Slam total white. Bene Federer e Serena (ma solo per pochi game), benissimo Andy Murray ...Djokovic vincitore di Wimbledon, campione dentro e fuori dal campo, il suo gesto per amore della Madonna lo conferma.