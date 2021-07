Davide Brullo e Andrea Ponso | due poeti nascosti al mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sonoal, non so come dirlo meglio. Sono affini in qualche modo, hanno scelto la milizia nella poesia che diventa feconda soltanto in una disciplinata rinuncia, e i loro versi sgorgano così, similmente alla fonte ai piedi della ripida purissima, la parola che emana alla fine di una meditazione, trappisti nel cenobio. Mi riferisco a(Milano, classe 1979) e(Noventa Vicentina, 1975), giovanicontemporanei, storie diverse ma che a un certo punto si incontreranno; entrambi ad esempio hanno affrontato più ...