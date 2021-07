Covid, positivi durante la vacanza in Grecia: 15 italiani bloccati - Sospesi 177 operatori sanitari no vax a Pordenone (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gli operatori sanitari residenti in provincia di Pordenone che non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale e che ora sono stati Sospesi. Tra questi ci sono 46 infermieri. Il provvedimento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) Sono 177 gliresidenti in provincia diche non hanno adempiuto all'obbligo vaccinale e che ora sono stati. Tra questi ci sono 46 infermieri. Il provvedimento ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Nove positivi su volo da Malta, intero aereo in quarantena (anche passeggeri con green pass) #covid… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 2.153 i positivi nelle ultime 24 ore, 23 le vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : Una quindicina di studenti diciottenni veneziani è bloccata nell'isola greca di Ios, perché alcuni di loro sono ris… - ValeriaSirigu : La gente non ha ancora capito che mascherina, lavaggio corretto delle mani e distanziamento, ma soprattutto i vacci… - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Covid Grecia: studenti italiani in vacanza positivi, in 15 bloccati su isola Ios -