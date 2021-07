Covid, le news. Il Green Pass divide la maggioranza, Salvini: "Ne parleremo se necessario" (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo picco per i casi nel Regno Unito. Il leader della Lega: "Chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente". Secondo l'ultimo report, sono 2.455 i nuovi contagi e 9 i morti; crescono di nuovo le terapie intensive (+2), con 11 ingressi in 24 ore, mentre scendono di 19 unità i posti occupati nei reparti ordinari. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose di vaccino" Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 luglio 2021) Nuovo picco per i casi nel Regno Unito. Il leader della Lega: "Chiediamo attenzione e rispetto delle regole, però non possiamo terrorizzare la gente". Secondo l'ultimo report, sono 2.455 i nuovi contagi e 9 i morti; crescono di nuovo le terapie intensive (+2), con 11 ingressi in 24 ore, mentre scendono di 19 unità i posti occupati nei reparti ordinari. Ema: "Troppo presto per capire se servirà terza dose di vaccino"

