Covid, Governo verso il "modello Macron" ma stretta su Green Pass divide la maggioranza (Di giovedì 15 luglio 2021) La proposta di un Green Pass allargato accende il dibattito politico. Con il dilagare delle nuove varianti del coronavirus e oltre metà Paese ancora da vaccinare il Governo sta valutando le possibili strategie per evitare nuove chiusure a settembre. Ipotesi che guardano alla Francia dove il pugno di ferro del premier Emmanuel Macron ha fatto schizzare le vaccinazioni. In Italia attualmente gli immunizzati contro il Covid, ovvero coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, sono 25 milioni, pari al 46% della popolazione sopra i 12 anni. All'appello manca una grande fetta dei più giovani ma anche molti ...

