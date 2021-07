Christian Boltanski lascia in eredità il cuore dell’umanità

(Di giovedì 15 luglio 2021) Les Archives du Coeur, Gli Archivi deldi, devi andarteli a scovare nel punto più nascosto del mondo. Stanno su un’isola chiamata Teshima, nel mare interno del Giappone, in un polo museale che ha origine su un’altra vicina isola, la meravigliosa Naoshima, il lembo di terra emersa con la più alta densità di musei di arte contemporanea del mondo. Per arrivarci, a Teshima, devi avere molta pazienza, il viaggio è lungo. Una volta sbarcato devi affittare una bicicletta e farti mezz’ora di pedalata lungo strade che si arrampicano e ridiscendono tra boschi, prati, case di pescatori, un altro museo che è un capolavoro ...

virginiomerola : Piangiamo Christian Boltanski con l'affetto per chi ha dato tanto a #Bologna. Un artista eccezionale che ha rappres… - Corriere : Addio a Christian Boltanski, artista della memoria - ilpost : È morto l’artista francese Christian Boltanski - giadamargheri : RT @artribune: È morto l’artista fotografo e regista francese Christian Boltanski - solospettacolo : Addio a Christian Boltanski, l'artista della memoria -

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, dopo la notizia della scomparsa di, deceduto ieri a Parigi all'età di ...BOLOGNA - Ci ha lasciato ieri. Lo staff del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna ricorda con affetto e stima le numerose occasioni in cui ha avuto l'emozionante privilegio di collaborare con l'artista ...Grazie per il tuo sogno utopico di un’umanità unita, empatica, cosciente della sua fragilità e della sua bellezza. Di ...Grazie per il tuo sogno utopico di un’umanità unita, empatica, cosciente della sua fragilità e della sua bellezza ...