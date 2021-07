Aumento di capitale per Fybra, il sensore che monitora la qualità dell’aria (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovi investitori e partner industriali scelgono di scommettere su Fybra, il sensore in grado di migliorare la qualità dell’aria nei luoghi chiusi, come classi e uffici, segnalando grazie ad algoritmi predittivi e adattivi quando arieggiare per disperdere virus, CO2 e inquinanti, con un avanzato sistema di monitoraggio attraverso app e dashboard proprietarie. È stato infatti perfezionato nei giorni scorsi un primo round di investimenti che ha visto l’ingresso di nuovi soci in Fybra srl, startup innovativa fondata dal Ceo Gaetano Lapenta e dal direttore tecnico Marco Scaramelli. I due ... Leggi su cityroma (Di giovedì 15 luglio 2021) Nuovi investitori e partner industriali scelgono di scommettere su, ilin grado di migliorare lanei luoghi chiusi, come classi e uffici, segnalando grazie ad algoritmi predittivi e adattivi quando arieggiare per disperdere virus, CO2 e inquinanti, con un avanzato sistema diggio attraverso app e dashboard proprietarie. È stato infatti perfezionato nei giorni scorsi un primo round di investimenti che ha visto l’ingresso di nuovi soci insrl, startup innovativa fondata dal Ceo Gaetano Lapenta e dal direttore tecnico Marco Scaramelli. I due ...

