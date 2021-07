Anzio, apre la spiaggia per persone con disabilità: ecco tutte le info utili per accedere (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo Stabilimento Balneare è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed è rivolto a persone con disabilità riconosciuta ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3 o invalidità civile con indennità di accompagnamento. Sia le persone con disabilità che gli accompagnatori avranno accesso a titolo gratuito. L’accesso alla spiaggia è consentito previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 347.7704828, e ad un massimo di due accompagnatori per ospite. Il servizio di prenotazione telefonica è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Per garantire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo Stabilimento Balneare è aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed è rivolto aconriconosciuta ai sensi della L.104/92 art.3 comma 3 o invalidità civile con indennità di accompagnamento. Sia leconche gli accompagnatori avranno accesso a titolo gratuito. L’accesso allaè consentito previa prenotazione telefonica, chiamando il numero 347.7704828, e ad un massimo di due accompagnatori per ospite. Il servizio di prenotazione telefonica è attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Per garantire ...

