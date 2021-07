Allarme Gimbe, +61% dei contagi Covid ma restano in calo ricoveri e decessi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Incremento del 61% dei nuovi casi di contagio Covid a fronte di un calo dei ricoveri e dei decessi. E' l'esito del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rilevato nella settimana 7-13 luglio 2021, rispetto alla precedente. I nuovi casi sono passati a 8.989 dai precedenti 5.571 mentre si confermano invece in calo i decessi (104 contro 162), i casi attualmente positivi (40.649 contro 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 contro 41.121), i ricoveri con sintomi (1.128 rispetto a 1.271) e le terapie intensive ... Leggi su agi (Di giovedì 15 luglio 2021) AGI - Incremento del 61% dei nuovi casi dia fronte di undeie dei. E' l'esito del monitoraggio indipendente della Fondazionerilevato nella settimana 7-13 luglio 2021, rispetto alla precedente. I nuovi casi sono passati a 8.989 dai precedenti 5.571 mentre si confermano invece in(104 contro 162), i casi attualmente positivi (40.649 contro 42.579), le persone in isolamento domiciliare (39.364 contro 41.121), icon sintomi (1.128 rispetto a 1.271) e le terapie intensive ...

