World of Warcraft ed i problemi di razzismo: Asmongold parla di una gilda che ha cacciato un giocatore perché nero (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'MMORPG più popolare fino ad oggi risulta essere ancora World of Warcarft, che può contare su milioni di giocatori sparsi per il mondo. Sfortunatamente, secondo quanto riportato dallo streamer Asmongold, il mondo di gioco è piagato da un problema di razzismo sistemico. Asmongold in seguito all'esperienza di Nick 'Nmplol' Polom, un giocatore di World of Warcraft che ha recentemente riportato comportamenti razzisti nei suoi confronti da parte di un gruppo di giocatori professionisti, si è espresso in suo sostegno condividendo una scena a cui ha assistito. "C'era una ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 luglio 2021) L'MMORPG più popolare fino ad oggi risulta essere ancoraof Warcarft, che può contare su milioni di giocatori sparsi per il mondo. Sfortunatamente, secondo quanto riportato dallo streamer, il mondo di gioco è piagato da un problema disistemico.in seguito all'esperienza di Nick 'Nmplol' Polom, undiofche ha recentemente riportato comportamenti razzisti nei suoi confronti da parte di un gruppo di giocatori professionisti, si è espresso in suo sostegno condividendo una scena a cui ha assistito. "C'era una ...

Advertising

Eurogamer_it : #WorldOfWarcraft ed i problemi di razzismo. Ne parla Asmongold. - DailyQuestIT : Il vostro gruppo sta avendo problemi nell'ultimo Megadungeon di World of Warcraft? Allora dovete dare un'occhiata a… - DailyQuestIT : Inizia la nuova Race to World First di World of Warcraft, ecco quello che dovete sapere. - DailyQuestIT : Le ultime vicende che riguardano Sylvanas hanno fatto discutere gli appassionati di World of Warcraft. Il nostro am… - YeonlangRinoa : Guardate questa immagine di World of #Warcraft! -