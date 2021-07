Ue - 19, produzione industriale torna in calo a maggio (Di mercoledì 14 luglio 2021) torna in calo a maggio la produzione industriale europea. Nella zona euro è scesa dell'1% e nella Ue - 27 dello 0,9%. Lo rende noto Eurostat. Ad aprile era salita di 0,6% e 0,5%. Rispetto a maggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 14 luglio 2021)inlaeuropea. Nella zona euro è scesa dell'1% e nella Ue - 27 dello 0,9%. Lo rende noto Eurostat. Ad aprile era salita di 0,6% e 0,5%. Rispetto a...

Advertising

ConfindustriaUd : RT @ansaeuropa: In Italia a maggio è scesa dell'1,5%. I cali maggiori in Ue si sono registrati in Romania (-8,5%), Grecia (-4,7%) e Irlanda… - FemcaCISL : RT @ansaeuropa: In Italia a maggio è scesa dell'1,5%. I cali maggiori in Ue si sono registrati in Romania (-8,5%), Grecia (-4,7%) e Irlanda… - ansaeuropa : In Italia a maggio è scesa dell'1,5%. I cali maggiori in Ue si sono registrati in Romania (-8,5%), Grecia (-4,7%) e… - fisco24_info : Ue-19, produzione industriale torna in calo a maggio: In Italia -1,5% dopo il +1,5% di aprile - classcnbc : #Eurozona, a #maggio la produzione industriale cala oltre le attese: -1,0% m/m Precedente: +0,8% m/m Previsione: -… -