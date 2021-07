Tornano le star all’Ischia Global Festival, 200 proiezioni (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Premi Oscar, star del cinema e protagonisti della scena italiana, Tornano dal vivo ad incontrare il pubblico per celebrare come ogni estate l’Ischia Global Film & Music Festival, dal 18 al 25 luglio, 19esima edizione dedicata al mare e all’ambiente. Oltre le 200 proiezioni, gratuite, tra anteprime, rassegne e serate speciali, sia nelle sale cinematografiche dell’Isola Verde che sulle piattaforme Mymovies.it e l’americana Eventive.org. La 19esima edizione è presieduta da Gina Gershon che sarà affiancata da Piero Chiambretti, Presidente onorario è la produttrice ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Premi Oscar,del cinema e protagonisti della scena italiana,dal vivo ad incontrare il pubblico per celebrare come ogni estate l’IschiaFilm & Music, dal 18 al 25 luglio, 19esima edizione dedicata al mare e all’ambiente. Oltre le 200, gratuite, tra anteprime, rassegne e serate speciali, sia nelle sale cinematografiche dell’Isola Verde che sulle piattaforme Mymovies.it e l’americana Eventive.org. La 19esima edizione è presieduta da Gina Gershon che sarà affiancata da Piero Chiambretti, Presidente onorario è la produttrice ...

Advertising

anteprima24 : ** Tornano le star all'Ischia Global Festival, 200 proiezioni ** - spazio_italiano : RT @VanityFairIt: Le Instagram travel star, gli influencer dei viaggi tornano on the road, pronti per emozionare, ispirare e viaggiare racc… - VanityFairIt : Le Instagram travel star, gli influencer dei viaggi tornano on the road, pronti per emozionare, ispirare e viaggiar… - SoyRobotico : RT @qn_lanazione: I supervip Usa tornano in #Toscana: da Gwyneth Paltrow a Dirk Nowitzki, ecco le vacanze delle star a #Firenze e non solo… - qn_lanazione : I supervip Usa tornano in #Toscana: da Gwyneth Paltrow a Dirk Nowitzki, ecco le vacanze delle star a #Firenze e non… -