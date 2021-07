Tempesta d’amore, anticipazioni 15 luglio: il sospetto di Michael (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca Tempesta d’amore, che giovedì 15 luglio 2021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che stando ai rumors riserverà ai telespettatori Mediaset grandi colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento. Tempesta d’amore, anticipazioni 15 luglio: Michael prende visione dei risultati clinici di Selina Michael, dopo aver preso visione dei risultati degli esami clinici di Selina, inizierà a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 14 luglio 2021) Continua l’appuntamento con la soap opera tedesca, che giovedì 152021, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuovissima puntata, che stando ai rumors riserverà ai telespettatori Mediaset grandi colpi di scena. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo il nuovo appuntamento.15prende visione dei risultati clinici di Selina, dopo aver preso visione dei risultati degli esami clinici di Selina, inizierà a ...

