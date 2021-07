Superquark: Piero Angela da stasera su Rai1 con la nuova stagione dello storico programma (Di mercoledì 14 luglio 2021) stasera su Rai1 alle 21:30 torna Piero Angela in TV con Superquark, lo storico programma di divulgazione che andrà in onda per 7 prime serate. Piero Angela torna da stasera su Rai1 alle 21:30 con Superquark. Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo "Un pianeta perfetto". Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si dimostra, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 luglio 2021)sualle 21:30 tornain TV con, lodi divulgazione che andrà in onda per 7 prime serate.torna dasualle 21:30 con. Anche questa volta ci sarà una grande serie realizzata dalla BBC nei quattro angoli della terra, dal significativo titolo "Un pianeta perfetto". Infatti, osservandolo da vicino, il nostro pianeta si dimostra, in ogni sua parte, collegato in un equilibrio dinamico quasi miracoloso. Nella ...

Advertising

SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - cicap : Questa sera torna Superquark con Piero Angela! - SuperQuarkRai : Tutto è pronto per la nuova stagione televisiva di #Superquark. Piero Angela racconta cosa ci aspetta. Dal… - AcoSeaHorse : @tvblogit In trepidante attesa del ritorno di Piero!!!!! Immenso! W SuperQuark #Superquark - IlBarone_Siculo : Stasera mi fiondo su #Superquark con il maestro Piero Angela #Rai1 -