(Di mercoledì 14 luglio 2021) Èmentre faceva un'azione per lei abituale: posare per unaacrobatica in un paesaggio mozzafiato. PerCheung , 32enne di Hong Kong, è stata fatale unadopo essere scivolata ...

Advertising

Aquila6811 : RT @leggoit: Sophia, l'#influencer #morta per scattare una foto: «È caduta dal bordo di una cascata». Aveva 32 anni e lascia una bambina ht… - leggoit : Sophia, l'#influencer #morta per scattare una foto: «È caduta dal bordo di una cascata». Aveva 32 anni e lascia una… -

Ultime Notizie dalla rete : Sophia influencer

leggo.it

Gli amici dellahanno subito chiamato i soccorsi eè stata portata ad un ospedale di Chai Wan, ma al momento dell'arrivo i medici non hanno potuto far altro che constatare il ...morta per un selfie, foto su Instagram I suoi amici hanno chiamato aiuto e sul posto ... La pagina Instagram della vittima, sotto il nome diCheung, che aveva oltre 6.000 follower al ...È morta mentre faceva un'azione per lei abituale: posare per una foto acrobatica in un paesaggio mozzafiato. Per Sophia Cheung, 32enne influencer di Hong Kong, è stata fatale ...Un'influencer ed esploratrice, note per le sue escursioni spericolate, è morta mentre si scattava un selfie sul bordo di una cascata. Sofia Cheung, 32 anni, è scivolata ...