Sonia Isaza non smette mai di sorprendere | lady Vidal hot in bikini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Isaza

Golssip

, compagna di Arturo Vidal, ha pubblicato un video su Instagram mentre si allena in palestraSu questo ultimo aspetto, sia lui che la ragazza, hanno smentito (Vidal è ufficialmente fidanzato con un'altra modella,). Ma probabilmente il covid il giocatori lo ha contratto in una di ...Forma invidiabile, occhi chiusi per gustarsi un po' di sole e vento appoggiata a una palma. Sonia Isaza non smette mai di sorprendere ...