Serie A 2021/2022, il calendario dei big match e dei derby (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il calendario completo di tutti i big match e dei derby della stagione 2021/2022 di Serie A. Prima di cominciare, è necessario ricordare che nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. Inoltre, tutti i derby non possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti. Di seguito, quindi, in continuo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Ilcompleto di tutti i bige deidella stagionediA. Prima di cominciare, è necessario ricordare che nei quattro turni infrasettimanali feriali (5ª, 10ª, 15ª e 19ª giornata di andata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come idi Genova, Milano, Roma, Torino e quelli toscano e campano. Inoltre, tutti inon possono essere programmati alla prima e all’ultima giornata e comunque devono svolgersi in giornate differenti. Di seguito, quindi, in continuo ...

Advertising

Inter_TV : ??? | CALENDARIO ?? Di corsa verso la nuova stagione ?? ? ?? Oggi sorteggio del calendario della Serie A 2021/22: appu… - SuperQuarkRai : In attesa che stasera, #14luglio, inizi la nuova serie di sette puntate di #Superquark, ci vediamo Piero Angela che… - IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - sleemjim_ : RT @_GIFN: Serie A's 2021/22 opening weekend (August 22nd): Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Hellas - Sassuolo Inter… - napolipiucom : ? CALENDARIO DI SERIE A 2021/2022. NAPOLI LA PRIMA CON IL VENEZIA, LA SECONDA CON IL GENOA. LA JUVENTUS ALLA TERZA.… -