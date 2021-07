Scontri in Sudafrica, una madre lancia la figlia dal primo piano per salvarla dalle fiamme - il (Di mercoledì 14 luglio 2021) La disperazione di una mamma. Il fuoco dietro le sue spalle. La paura. Il sentirsi senza scampo. Tutto questo ha spinto una madre, in Sudafrica, a lanciare la propria figlia dall'altezza di un primo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 luglio 2021) La disperazione di una mamma. Il fuoco dietro le sue spalle. La paura. Il sentirsi senza scampo. Tutto questo ha spinto una, in, are la propriadall'altezza di un...

repubblica : Fame e miseria: il Sudafrica in ginocchio dopo giorni di scontri - Profilo3Marco : RT @repubblica: Fame e miseria: il Sudafrica in ginocchio dopo giorni di scontri - EusebioLogoluso : RT @repubblica: Fame e miseria: il Sudafrica in ginocchio dopo giorni di scontri - GiuliaFiorent13 : RT @repubblica: Fame e miseria: il Sudafrica in ginocchio dopo giorni di scontri - repubblica : Fame e miseria: il Sudafrica in ginocchio dopo giorni di scontri -